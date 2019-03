Los pequeños huesos encontrados ayer en una fosa ubicada en una vivienda del microcentro no pertenecen a seres humanos, según confirmaron los expertos. No obstante, seguirá la búsqueda ante la sospecha de que en el lugar vivían militares de la dictadura stronista.

El titular de la Dirección de la Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, Rogelio Goiburú, explicó que fue convocado por el fiscal Ricardo Merlo para verificar los elementos hallados en el domicilio ubicado en Herrera y Constitución.

“Hasta ahora no encontramos nada de nuestro interés, lo hallado ayer no dice nada, son restos de materiales que podrían pertenecer a una clínicas, botellitas de remedios, ampollas y algunos huesitos pero que no son de seres humanos”, confirmó Goiburú en entrevista con la 970 AM.

Reconoció que los ladrillos de los sótanos son bastante grandes, como caracterizan a los que se fabricaban antes, además posee paredes muy sólidas y estructuras bien elaboradas.

Indicó que según los datos, la propiedad habría pertenecido a militares de la época de Stroessner pero que actualmente funciona como una clínica. De momento nada se puede decir.

La Dirección a cargo de Goiburú se conformó precisamente con la misión de continuar con la búsqueda de desaparecidos bajo el régimen de Stroessner y de hechos se llegaron a recuperar varios esqueletos.