Desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aclararon que un proceso de licitación se tienen en cuenta todos los ítems a ser adquiridos y no el "paquete global", como trataron de explicar las autoridades del Ministerio del Interior. El ente estatal está en el foco de la polémica por la adquisición de muebles para las comisarías móviles.

Una investigación del diario La Nación, demostró que para la instalación de las comisarías móviles se adquirie­ron seis mesas para oficina con medida de 0,60x1,00 a G. 7.000.000 cada una, en total G. 42 millones, de una firma que comercializa el mismo producto a tan solo G. 435.000.

Además, se compró un arma­rio de 0,80x1,80 aproxima­damente a G. 7.350.000 cada uno, cuando en el mercado este mueble se vende a G. 900.000.

En ese sentido, Enrique Vera, director de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio del Interior, indicó que la institución consideró lo global y no se pagó por cada mueble. “Pagamos por la comisaría móvil, no por cada componente, no es una mueblería es una empresa que monta comisarías móviles con sus componentes”, explicó.

Al respecto, el titular de la Dirección de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, indicó a Universo 970 AM, que las licitaciones que rigen por la Ley 2.051 de la DNC, deben tener la estimación de precios, donde debe incluirse todos los ítems del proceso solicitado.

Agregó que todas las ofertas deben ser contrastadas en todo su contenido con respecto a estimación de costos.

Por otro lado, dijo que si la DNC no tiene competencia en el proceso de licitación, la responsabilidad de acompañar tienen la Contraloría General de la República y la Fiscalía.

Seitz manifestó que la DNC está realizando un gran esfuerzo de incorporar todos los procesos en el portal para que estén a disposición de la ciudadanía.