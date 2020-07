En entrevista con la radio 800 AM, el abogado Andrés Casatti indicó que si bien se rescindió el contrato con las empresas que él representa, piden una reconsideración al Ministerio de Salud para devolver el anticipo de los 17.000 millones de guaraníes.

“Supuestamente se rescinde el contrato por incumplimiento, que para nosotros no corresponde. Ayer se ratificó por parte de las autoridades que no hubo daño patrimonial. Si no hubo daño, no hay delito. No sé dónde hay intento de estafar a quien", indicó.

Señaló que están pidiendo que Salud haga lugar a esta reconsideración para que puedan retirar sus productos rechazados, al momento de resaltar que su cliente se endeudó por 11 millones de dólares para poder cumplir con el requerimiento del Gobierno.