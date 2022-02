Jesús González, delivery afectado, relató en su denuncia que tuvo un roce con el conductor de la camioneta de la marca Jeep en una calle cuando estaba en camino de hacer una entrega. Por ese motivo, lo siguió para preguntarle la razón.

Al llegar sobre la avenida Molas López y Julio Correa, Asunción, se puso delante del rodado y bajó para hablar con el automovilista, sin embargo, éste no se quedó sino que arrastró la motocicleta del trabajador por unos 50 metros, en consecuencia explotó el tanque de combustible y fue completamente incinerada.

Conductor arrastró por 50 metros la moto de un delivery y explotó: “Aperdepaite”https://t.co/6K2mhsH1Q9

Video: Gentileza. pic.twitter.com/aPc8h1CkeN — Diario HOY Paraguay (@hoypy) February 19, 2022

“Cuando me bajé a reclamarle, me achicaba en todo momento y me dijo que soy un simple delivery nomas haciendo un gesto de que él tiene plata y hace lo que quiere. Pagué solo tres cuotas y debo 20 todavía. Aperdepaite (perdí todo) con esto, ese era mi elemento de trabajo y con eso yo me solventaba. Solo le pido que me devuelva una moto para que pueda trabajar de vuelta”, expresó González en entrevista con C9N.

El conductor de la camioneta identificado como Juan José Cayetano Bruyn fue a formular la denuncia en la comisaría 10 Metropolitana tras lo sucedido. En ese contexto, Bruyn negó que haya tenido un roce con el trabajador, incluso pensó que se trató de un asalto por eso no se quedó y pasó por encima del biciclo.

Ambos hombres fueron sometidos al alcotest y dieron resultado negativo. El fiscal Jorge Noguera que interviene en la causa, dispuso que la camioneta queden en el predio de la sede policial.

El momento fue grabado por los testigos que se encontraban en el lugar y viralizado en las redes sociales.

Jesús González apela a la ayuda de la ciudadanía. Los que deseen colaborar con él pueden comunicarse al (0993) 462-596.