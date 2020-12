Representantes de sanatorios privados reclaman que el Ministerio de Salud aún no abonó el pago por los pacientes que fueron derivados desde el sector público, en el marco del convenio firmado por el COVID-19.

El Dr. José Zarza, presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, manifestó que en las conversaciones para el establecimiento del acuerdo, se había estipulado el pronto pago de un monto fijo de G. 13.000.000 por día por cada paciente que es derivado desde el sector público

“Después de hablar con representantes de por lo menos dos sanatorios, hasta ahora no han recibido ningún pago por estos pacientes. No son muchos aún, pero esta es la situación”, indicó el doctor Zarza en comunicación con la 730 AM.

Zarza manifestó que no debería haber inconvenientes en los pagos, ya que el Ministerio de Salud cuenta con los fondos suficientes en el marco de la Ley de Emergencia por la pandemia del COVID-19.

En caso de que Salud Pública no atienda el reclamo de falta de pago, los sanatorios podrían tomar la decisión de ya no recibir pacientes para internaciones desde la próxima semana. De acuerdo a lo publicado por ABC, el monto adeudado sería de G. 800.000.000.

El representante de los sanatorios privados, mencionó que la mecánica establecida es que el Ministerio de Salud remita a los pacientes a través del SEME con previa autorización.