Las vacunas anticovid ya se van acabando y por lo tanto el lunes que viene no será feriado como se planteó para inmunizar masivamente a la población. Esta tarde el Ministerio de Salud anunciará cómo proseguirá el plan de vacunación anticovid.

Esta mañana el presidente de la República Mario Abdo Benítez recibió en Palacio de Gobierno al ministro de Salud, Julio Borba, y hablaron sobre los resultados de la inoculación masiva con las vacunas donadas por EE.UU, la continuidad de la campaña de inmunización y el viaje a Estados Unidos para negociar más vacunas para el siguiente año.

Tras el encuentro, Borba comentó a la prensa que presentó al mandatario los resultados de esta semana, con la megavacunación, y en ese sentido comentó que ayer se inmunizaron más de 90 mil personas, el miércoles unas 109 mil y el martes 103 mil.

Actualmente sobran 210.000 dosis distribuidas (de las Pfizer recibidas como donación) y a ese lote se suman otras 35.100 que llegaron anoche. “Lunes no podrá ser feriado, evidentemente”, remarcó.

“Considerando que las 500.000 vacunas vamos a utilizar para esta semana, vamos a anunciar esta tarde lo que es el proceso de vacunación para el lunes y martes. En el transcurso de la semana se verá conseguir más vacunas. La idea es terminar con todo lo que tenemos. No me sirve de nada la vacuna en la heladera. Me sirve más inyectada en el ser humano”, dijo la autoridad.

Sobre el arribo de más dosis, indicó que no está planificado que este fin de semana lleguen más lotes. Dijo que no hay novedades del segundo componente de la Sputnik, que se espera que en la quincena de agosto lleguen las Covaxin, y que Covax dio señales para este fin de mes o a principios de mes de agosto, pero sin precisar cantidad.

Respecto a su viaje a EE.UU. mencionó que la idea es garantizar la provisión para el año que viene. “Queremos comprar un millón más por lo menos. Queremos ampliar y ver la planificación para el año que viene. Queremos asegurar y empezar bien para el año que viene. La agenda es bastante apretada. Tengo agenda en Nueva York, Boston y Washington”, puntualizó.