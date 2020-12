Tras el anuncio que ya no será una exigencia la aprobación de la evaluación psicológica para postularse a la Academia o el Colegio de Policía, un grupo de postulantes del ISEPOL se manifestó esta mañana contra dicha modificación.

Joel González, joven postulante del ISEPOL, calificó de incoherente la modificación del reglamento de admisión hecha por la Comandancia de la Policía Nacional, ya que perjudica a los postulantes que están en plena carrera.

“Con la nueva resolución beneficiaron a los que ya no son aptos para la carrera y que no cumplen con el perfil requerido”, expresó en contacto de radio Universo 970 AM.

Según explicó González, la nueva reglamentación rompe la Ley 5198, que en su primer artículo establece la evaluación psicológica como requisito de admisión para formar parte del plantel del cuerpo policial vigente desde hace 8 años. En tal sentido, exigen que se haga cumplir la citada ley descartando la modificación.

“Una institución no puede poner por encima de la ley una reglamentación”, puntualizó el entrevistado.

El comisario Víctor Balbuena, director del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), en entrevista con Radio Ñandutí confirmó la más reciente modificación del “Reglamento de Selección y Admisión de Postulantes a las Unidades Académicas de Formación”.

La resolución, que lleva la firma del propio Comandante de la Policía Nacional, establece que las evaluaciones psicológicas a los postulantes serán “de carácter preventivo”, dejando de ser eliminatorios en el proceso.

Hasta ahora, si un postulante no pasaba el examen psicotécnico entonces automáticamente quedaba descartado y no continuaba en carrera para intentar ingresar a la Policía Nacional.

La modificación obedece a que “no se puede coartar la formación de la gente por una situación que puede ser subsanada con el tiempo”, según las propias palabras del director de ISEPOL.