VIDEO. El legislador de Alto Paraná Jorge Brítez destruyó los baños que se construían en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este. Alegó que es una obra mal hecha y que no cuenta con autorización, ni planos.

Un video muestra el momento en que el diputado Jorge Brítez (Cruzada Nacional), con un mazo en mano destruye los muros que corresponden a los sanitarios que se construyen en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este.

El diputado Jorge Brítez destruyó los sanitarios que el MOPC construye la Aduana de Ciudad del Este. pic.twitter.com/WAVBXrQo3o — Diario HOY (@hoypy) December 17, 2019

De hecho, él mismo reconoció su actuar a través de las redes sociales. “Horrible instalación de baño en medio de la zona primaria. Esta mañana llevé mi mazo y le di unos retoques”, escribió el diputado hasta casi expresando orgullo por su proceder.

Alegó que la obra carece de autorización de la Municipalidad de Ciudad del Este y que no cuenta con los planos y los documentos correspondientes y con esto justificó su decisión.

Sin embargo, los trabajos corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que a través de imágenes mostró cómo quedarán las tareas de revitalización de toda la zona primaria, que ahora sufrirán un atraso por culpa del diputado.

Esta no es la primera vez que Jorge Brítez busca llamar la atención con el afán de generar el aplauso popular. El 11 de septiembre pasado, cuando ya se había anunciado que no habría sesión ordinaria, fue hasta la Cámara para filmar un video haciendo flexiones, mientras fingía que esperaba a sus colegas, cuando en realidad no había ninguna convocatoria.