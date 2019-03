Una pista de aterrizaje con 40 años de uso es la que diariamente es bacheada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y los trabajos se realizan en forma coordinada con las compañías aéreas y el área de mantenimiento, explicó Edgar Melgarejo, presidente de la DINAC en contacto con la 970 AM.

“El trabajo es normal en pista, todos los días. Tiene un uso de 40 años y se interviene casi a diario pero el procedimiento se hace mediante un aviso previo de días a cada una de las aerolíneas y aviones particulares que se llama NOTAM y es a través de ese mensaje que están al tanto cuando se desplazará el umbral de la pista, se achica y no se achica y no se puede ingresar si no se da esa situación”, señaló.

Aseguró que cumplen con las normativas y que además desde la torre de control se van dando instrucciones permanentes al piloto con relación a la altura y aproximación y en el área las últimas maniobras que realizará.

Sobre el vídeo que se volvió viral el fin de semana, en el que se observa a varios trabajadores de mantenimiento bacheando la pista mientras un avión realizó un aterrizaje a metros del área de trabajo, Melgarejo calificó el hecho como “atípico” y que en ese entonces el piloto fue amonestado por realizar una maniobra indebida en pista.

“Estas imágenes se hicieron público y generó esta conmoción mediática y ciudadana y dentro de la adecuación del plan maestro están esta y otras imágenes, dentro de lo que es nuestra política está no guardar la basura bajo al alfombra”, puntualizó.