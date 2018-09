Hasta el momento continúa la indefinición en el caso de los ministros del TSJE Jaime Bestard y María Elena Wapenka, quienes ya cuentan con mandato vencido, debido a que la Corte Suprema de Justicia aún no se expidió para declararlos o no inamovibles.

Desde el pasado 22 de agosto, Jaime Bestard y María Elena Wapenka se encuentran con mandato vencido, motivo por el cual se debe realizar una convocatoria a concurso para cubrir dichas vacancias.

Adrián Salas, miembro del Consejo de la Magistratura, en entrevista con Radio Uno comentó que ya hace dos meses remitieron al Senado un pedido de informe para tener datos de cómo fueron designados ambos ministros del TSJE.

Según explicó, este pedido fue realizado a la Cámara Alta debido a reclamos de diversos sectores y a raíz de que “se presta a confusión” el tema del fenecimiento del mandato, en el sentido de determinar si es que realmente Bestard y Wapenka ya son o no inamovibles.

Salas aseguró que ambos ministros ya habían recurrido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que sean declarados inamovibles de sus cargos, pero la máxima instancia judicial aún no se expidió sobre el asunto, lo cual impide tener certeza en el caso.

La misma Constitución Nacional establece que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) serán removidos de la misma forma que un ministro de Corte -explicó-, entonces la cuestión radica en que si el Consejo de la Magistratura hace un llamado para cubrir esos cargos estaría incurriendo en un gasto importante, pero con el riesgo de que finalmente todo quede nulo.

“Si se presentan los interesados y de por ahí la Corte declara la inamovilidad de los ministros, se produce una cuestión muy incómoda [...] La Corte no tiene plazo para expedirse, pero si no se pronuncia, se hace el llamado y ya se conforma la terna ahí se produciría una situación irreversible, sería un descalabro”, afirmó Salas a la 650 AM.

Finalmente, confirmó que el CM no cuenta con la resolución de designación de Jaime Bestard y María Elena Wapenka, pero si allí dice que efectivamente fue por un plazo de 5 años, entonces necesariamente se debe hacer la convocatoria, a menos que la Corte Suprema de Justicia se expida y declare la inamovilidad de ambos.