“Con 100 años, venció al Covid 19…” decía el cartel que doña Olga Acosta sostuvo con el equipo de médicos que la acompañó hasta la salida del hospital donde estuvo internada por cinco días luego de dar positivo al virus.

Doña Olga, según se supo tenía su esquema de vacunación completo (las tres dosis) por lo que la enfermedad no le afectó de forma grave y pese a su edad pudo volver a su casa tras recibir el tratamiento.

En medio de una gran alegría no solo de sus parientes, sino que también de todo el plantel del hospital la abuelita fue enviada a su casa donde proseguirá su recuperación total. No existen dudas que fue la protección de las vacunas la que hizo que la mujer no muera.