“Si bien podemos tener fallas desde el Ministerio del Interior, considero que Arnaldo Giuzzio es una de las personas más honesta”, sostuvo el vicepresidente Hugo Velázquez, en comunicación con la 1020 AM.

No obstante, reconoció que en el país está avanzando la mafia organizada. "Estamos siendo atropellados", indicó.

A pesar de esta situación de inseguridad, Velázquez considera que no Arnaldo Giuzzio no debe dejar el Ministerio del Interior. “La seguridad del país no va a cambiar solamente por cambiarle al ministro del Interior. No es el momento adecuado para cambiar a una persona que a todas luces sabemos de su honestidad, capacidad y coraje”, subrayó.

Asimismo, dijo que trabajará para tratar de que no ocurra el juicio político en contra del ministro Giuzzio y pedirá al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que lo mantenga en el cargo.

Por otra parte, pidió a la ciudadanía confiar en las instituciones del Estado. “Vamos a hacer que esto termine de una buenas vez, poner a las personas adecuadas, dotar de tecnología a la Policía Nacional”, refirió.