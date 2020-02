Para la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC) la carga de cajetillas presumiblemente de contrabando hallada en Salto del Guairá no afectaría a terceros (tabacaleras), ya que la responsabilidad directa es del propietario. Hasta el momento nadie se presentó a reclamar las mercaderías y no se encontraron documentos en el depósito allanado.

El ministro Emilio Fuster, titular de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), comentó a la radio Universo 970 AM que tras una denuncia de la Itaipú Binacional sobre actividades ilícitas en inmediaciones de su predio en la colonia Camino 3 de Salto del Guairá, al lado del lago Itaipú, se constató la existencia de un depósito con un patio trasero, donde había varios camiones cargados y lanchas para enviar cigarrillos de contrabando al lado brasileño.

El caso se tipifica como contrabando, ya que no está permitido exportar mercaderías en lugares no habilitados por Aduanas. La legislación paraguaya no solo castiga el ingreso ilegal de mercaderías, sino que también la salida ilegal de las mismas, de acuerdo con la autoridad. Tampoco se descarta el posible daño ambiental ocasionado en este puerto clandestino porque era una franja protegida por la Itaipú.

El ministro dijo que la información que se maneja sobre este caso es que las mercaderías eran llevadas al lado brasileño. Esta presunción fue confirmada por un ciudadano brasileño que se encargaba del establecimiento.

Hasta el momento nadie se presentó a reclamar las mercaderías y no se encontraron documentos en el depósito, según Fuster.

Al ser consultado sobre la responsabilidad de las firmas que fabricaron los cigarrillos, entre ellos Tabesa, el titular de la UIC refirió: “nosotros investigamos hechos puntuales. No existe responsabilidad refleja. Cada quien asume su cuota de responsabilidad. El Ministerio Público deberá ver ese aspecto”.

El cargamento de cigarrillos decomisados cuenta con impuestos en regla, según la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Sobre el punto, Fuster mencionó que ni aunque se presenten todos los documentos, no se exime la responsabilidad penal de una posible tentativa de contrabando.