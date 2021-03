La cartera de Estado, a través de la Dirección Salud Penitenciaría, notificó sobre el caso positivo detectado perteneciente a un interno. El caso activo se trata de un rebrote de la enfermedad en el lugar, teniendo en cuenta que el año pasado la Penitenciaría Padre de la Vega registró varias personas contagiadas con COVID-19.

“Hemos activado el protocolo para mitigar la expansión del virus dentro de la penitenciaría; sin embargo, me gustaría aclarar que Padre de la Vega aún no cuenta con cierre epidemiológico debido que la persona positiva fue aislada y sus contactos no presentaron síntomas”, explicó el director de Salud Penitenciaria, Daniel Cantero.

Por otro lado, dentro del Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Encarnación se registraron 86 casos positivos, de los cuales siete aún continúan activos.