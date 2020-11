Estado dejó de percibir US$ 8 millones por explotación de oro en Paso Yobái

En la conclusión de la auditoría que se mantuvo oculta en el MOPC se determina que no existen documentos respaldatorios del movimiento de ingresos y egresos de la firma CEMA S.A. Lo que sí se constató es que ésta empresa, que explotaba el oro de manera irregular, exportó por valor de US$ 100 millones en los últimos seis años. Es decir, tomando como referencia ese volumen de exportación, el Estado paraguayo, como mínimo debió recibir unos US$ 8 millones en concepto de regalías según establece la ley de minería.