Llanto. Oraciones. Silencio. El pasillo principal del Hospital de Clínicas, se llenó de batas blancas con rostros desencajados llorando otra vez una pérdida, esta vez la de una estudiante del primer año de Medicina.

Con carteles, velas y lágrimas se unieron al clamor de “No más batas al cielo” luego de que una joven en el inicio de su carrera universitaria decidió poner fin a sus días.

El mensaje de la sentata por una salud mental para todos apunta tanto a autoridades, estudiantes y familiares en general a repensar el relacionamiento y el cuidado que se da a los seres que forman parte del entorno más cercano.

“Es una nueva tragedia que vivimos como facultad y más que reclamo lo que queremos desde aquí es hacer un llamado de atención de cómo nos estamos ayudando, cómo nos estamos cuidando y los mecanismos con los que contamos en la facultad si están paliando estas cuestiones y evidentemente no es así”, afirmó Esteban Italiano, presidente del Centro de Estudiantes de Medicina UNA.

Destacó que la intención es buscar una solución a lo que está ocurriendo por tercer año consecutivo en la casa de estudios y por primera vez en una estudiante nueva. “Se debería identificar los casos desde el vamos, la facultad debería encargarse de identificar los casos de riesgo y que no se llegue a extremos”, agregó.

Italiano admitió que la carrera conlleva un gran sacrificio además del componente emocional de tratar a personas además de toda la cuestión personal que vive cada estudiante.

“Esto es multifactorial, no es la primera vez y la particularidad del caso es que se da en una estudiante de primer año, en el inicio de su carrera como estudiante”, indicó.

Explicó que el ingreso es complicado porque se da una cuestión de rivalidad y la necesidad de la preparación sicológica para afrontar situaciones de estrés en el trayecto de la competencia por el ingreso a la carrera.

“Sería ideal tener un seguimiento sicológico o siquiátrico para los postulantes”, indicó. En cuanto a los residentes, Italiano afirmó que con el último episodio del año pasado se vieron algunas mejoras pero se requiere de mucho trabajo para cambiar la situación en el trato, el tiempo, las guardias y el día a día.

Como centro buscan que se adhieran otras facultades de Medicina para tomar acciones concretas porque el suicidio es una realidad que afecta no solo a la UNA.

Por su parte, Sebastián Elizeche, estudiante del quinto año se dirigió a los estudiantes del primer año, docentes, médicos a los que acompañaron la iniciativa, que el trato entre colegas es fundamental para llevar adelante la carrera sin situaciones que lamentar.

Abogó porque llegue una generación que rompa el verticalismo que existe en la facultad que implica que una persona que tiene un rango superior tenga derecho a a hacer sentir inferior al otro.

“No nos damos cuenta y utilizamos palabras, rumores, chismes y no sabemos cómo está la otra persona por eso exhorto e imploro a las autoridades, residentes, internos, estudiantes que podemos crear juntos un ambiente saludable en Medicina. Somos los encargados de tratar la salud de la gente y si entre nosotros mismos no nos cuidamos no habrá quien lo haga, hay demasiado en juego son vidas y algo tan grande e importante como eso se toma como un juego”, afirmó.

Desde las autoridades de la carrera, la doctora Celeste Aparicio recordó a la estudiante como “brillante y excelente” y que pasó el segundo semestre de la carrera con excelentes calificaciones y que no había reparos con respecto a ella.

Explicó que en forma urgente se realizó una contención al grupo directo de la joven y que se extenderá la atención a todo el curso y luego ir avanzando hasta abarcar los seis años de carrera.

Esta intervención no se da de manera permanente debido a la falta de profesionales en el Departamento de Salud Mental. “No contamos con presupuesto para dotar de más profesionales, solicitamos de dos a cuatro para hacer las intervenciones y ahora tenemos un plan tutorial para estudiantes que son los que pueden detectar una anormalidad y dan aviso. Estamos trabajando en eso porque lo que queremos es hacer las intervenciones antes del ingreso, durante el cursillo”, adelantó la profesional.

Aparicio señaló que el examen de ingreso es un detonante para muchas patologías de base y es en profesiones de salud que se tiene un alto índice de problemas que se manifiestan durante la carrera.

La profesional indicó que los cursillistas ya llegan desde la secundaria sin una buena preparación y al no haber una articulación entre esa etapa y la secundaria muchas veces se da un quiebre en el estudiante.

“La carrera de Medicina es una carrera de estrés y sobrevivencia, desde antes del ingreso a la facultad y es donde queremos llegar”, puntualizó.