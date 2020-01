El intendente Alcides Riveros (PLRA) manifestó a la radio 650 AM que está repleto el tinglado de Fernando de la Mora de jóvenes que fueron a entrevistarse con Enrique López Arce, quien hasta ayer ocupaba el cargo de Director del Empleo pero fue obligado a renunciar por realizar esta actividad estando de vacaciones.

El jefe comunal contó que López Arce se había comunicado con él para solicitarle un espacio, ya que el municipio le quedaba cerca de su vivienda y quería asesorar a las personas desempleadas, mientras él estaba de vacaciones.

Riveros insistió que en todo momento el entonces director del Empleo le remarcó que no iba a ser una feria de empleo propiamente, sino que solamente un encuentro con él. Sin embargo, tanta fue la repercusión de su convocatoria, que el representante de un supermercado fue hasta el sitio a recepcionar los currículums.

El intendente liberal reveló además que antes de esta iniciativa recibió cuatro llamados desde el Ministerio de Trabajo, tanto de viceministros y secretarios, para intentar impedir que se realice el encuentro. “Yo les dije que solucionen ellos el problema interno. Uno incluso me llamó a decirme que supuestamente los concejales denunciaron que se hará una feria, pero ¿qué tienen que ver los concejales en esto? ¿Yo le tengo que pedir permiso a los concejales para hacer estas actividades? No, porque me faculta la ley”, indicó.

A renglón seguido otra persona lo llamó para indicarle que los colorados estaban molestos porque la actividad se realizaba en un municipio liberal. “Me dice la persona que los presidentes de seccionales se quejaron. Yo no puedo estar pendiente de las estupideces y problemas de otras instituciones”, lanzó.

Ante la polémica, López Arce irá ahora a la Gobernación de Central para seguir realizando sus conocidas ferias de empleo.