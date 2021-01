Un equipo de investigadores llevará adelante el proyecto Laboratorio de Ciencia Móvil que busca que los niños y niñas puedan aprender sobre ciencia en sus casas y está direccionado de forma especial a los que no pueden acceder a la educación virtual.

La finalidad es implementar herramientas creativas que permitan retomar las actividades cotidianas con esquemas de seguridad para mitigar los efectos negativos o la propagación de la pandemia en el país.

La educación que forma parte de la recreación de los niños se perdió sobre todo en lugares donde las familias no cuentan con internet ni siquiera celulares de gama media, la mayoría de los niños del departamento Caaguazú no cuentan con implementos para desarrollar con facilidad las clases virtuales y por lo tanto no aprenden, publica el portal de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

En el laboratorio de ciencias móviles, los niños y sus familias de manera lúdica aprenderán sobre fenómenos físicos, electricidad, magnetismos y microbiología, entre otros temas. Cada actividad estará diseñada para realizarla en familia y estarán adaptados en el contexto y lenguaje popular.

Los laboratorios móviles contendrán microscopios, pantallas inteligentes, balanzas digitales, termómetros, medidor de ph, multímetros, juegos de LED y LEGO para que los niños aprendan de manera entretenida y recreativa.

El proyecto “Laboratorio de Ciencia Móvil” recibirá del CONACYT G. 31.000.000 para su implementación y será ejecutada por el Instituto Regional de Investigación.

El equipo de investigación está integrado por Julieta María Méndez, Gladys Estigarribia, Patricia Rios e Isabel Mendoza y fue uno de los tres equipos ganadores del Premio a la Innovación Social ante la pandemia de la COVID-19 en el enfoque de recreación familiar.