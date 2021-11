Rossana Fustagno, vicepresidenta de Asatur, mencionó a la radio 650 AM que mañana será la prueba de fuego al habilitarse el paso seguro Encarnación-Posadas. "Las empresas permisionarias en el Puente Encarnación -Posadas están habilitadas para el tránsito terrestre hacia la Argentina. Son solo cuatro empresas, la mayoría lo hace por Clorinda que por ahora no está habilitada”, precisó.

Resaltó que el 80% de la frecuencia a la Argentina se da por Falcón-Clorinda, mientras que apenas un 20% de los destinos al vecino país se realiza por Encarnación-Posadas.

“Para nosotros no tiene sentido que esté suspendido el paso por Clorinda, por eso rogamos e implorando a las autoridades argentinas que habiliten porque se vienen las fechas de fin de año. Si uno está en el día a día en el mostrador uno se da cuenta que esto no es turismo, es una necesidad social, familiar, es tremenda la necesidad de la gente de viajar en forma legal. No entendemos por qué siguen fomentando el paso informal de las personas porque eso nunca paró, no hay razón para habilitar”, esgrimió.

La entrevistada comentó que la prioridad actual es dar respuesta a las personas que ya tenían los pasajes comprados.

El paso Encarnación-Posadas es el único que se habilitará desde la medianoche para el ingreso del servicio de transporte.

Haber completado el esquema de inmunización contra el Covid-19 al menos 14 días antes, presentar una prueba de PCR con resultado negativo hasta 72 horas antes del ingreso y contar con un seguro de salud que incluya cobertura de internación, aislamiento y traslados sanitarios son los requisitos para ingresar a la Argentina por ese paso terrestre.

Las mismas medidas rigen para los argentinos y para los extranjeros residentes, a excepción del seguro de salud. Este grupo también podrá ingresar sin el esquema completo, pero en ese caso, tendrán que realizar cuarentena y un nuevo PCR a los siete días.