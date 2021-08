“En relación al número de casos de Covid-19, estamos teniendo una disminución importante. Las consultas ambulatorias disminuyeron en un 50% en relación a meses atrás; así también las internaciones, tanto así que se pudo nuevamente liberar una sala para otras patologías polivalentes, quedando el bloque b de internados para los cuadros respiratorios”, expresó la profesional.

Mencionó también que en Clínicas no se registra paciente covid positivo con la variante Delta, pero se sabe que está en circulación, ante lo cual no se debe bajar la guardia e insiste seguir con las medidas sanitarias. “Como sabemos la variante Delta es más contagiosa y presentan formas severas en las personas vulnerables como ancianos, embarazadas, niños o personas con enfermedades de base; además en aquellas personas que no recibieron la dosis de vacuna contra el covid”

En cuanto a la ocupación de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Contingencias Respiratoria, la Dra. Ovando dijo que siguen ocupadas 100% con casos respiratorios, de los cuales el 80% son pacientes recuperados de Covid-19, pero que quedaron con alguna secuela a nivel pulmonar e infecciones que obliga a que los mismos estén aún conectados al respirador. Los casos nuevos covid positivos que requieren terapia son muy pocos.

Finalmente insta a la población a seguir cuidándose y a no relajarse. “Estamos viendo que las personas se están relajando y no hay que olvidar que aunque estemos vacunados o ya se tuvo la enfermedad, las medidas de higiene y seguridad deben seguir. No es volver como estábamos antes de la pandemia, sino volver a una nueva normalidad de forma gradual, escalonada y sobre todo seguir con el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social”, finalizó la Dra. Ovando.