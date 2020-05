Stephan Rasmussen, senador de Patria Querida advirtió que el área de educación será uno de los más grandes fracasos del gobierno de Mario Abdo Benítez. Dejó en claro que el Parlamento no será cómplice de las falencias de Eduardo Petta y tiró la carga al presidente.

“​Salimos más preocupados de lo que entramos a la mañana a la sesión. Esperábamos mínimamente una actitud de autocrítica y apertura”.

Eso manifestó el senador Stephan Rasmussen a Radio Monumental. Lamentó que Eduardo Petta, ministro de educación no haya hecho una evaluación objetiva de su gestión.

“Escuchamos un monólogo de mejores prácticas y de que todo funciona a las mil maravillas. Creo que ya perdimos dos años en esta área”, indicó.

Asimismo dijo que “como todo ser humano debió haber reconocido sus falencias” y advierte que si no se producen cambios drásticos “perderemos cinco años”.

“De nuestra parte haremos lo que corresponde. Como Parlamento no seremos cómplices y daremos constancia de que lo alertamos”, manifestó Rasmussen.

Afirmó no tener dudas de que “no se abre a nadie, no quiere dialogar” y “este será el mayor fracaso de este gobierno”.

“Si no se cambian las cosas, si no se cambia el rumbo no tendremos resultados. Y entonces que se haga cargo de ello Mario Abdo Benítez”, refirió.

Señaló también que “hay 80 millones de dólares pendientes de ejecución en tics (Tecnologías de la Información y Comunicación), más otros cincuenta para capacitación docente que no se ejecutan”.

“Hay que hacer esas inversiones lo más antes posible porque los profesores son el principal capital con el que se va a lograr la transformación educativa”, comentó.

Después de la interpelación de este miércoles, el Senado tiene veinte días hábiles para una sesión extraordinaria para tratar sobre la censura o no.