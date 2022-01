En ese contexto, la agente fiscal explicó el por qué de la imputación por homicidio doloso y pedido de prisión para Oscar Julián Fernández (36), comerciante víctima de asalto que mató al delincuente identificado como Julio César Osorio (25) en inmediaciones del Mercado de Abasto el lunes en horas de la madrugada.

Fariña mencionó que Fernández no comunicó el hecho y que la intervención se realizó tras la denuncia del hallazgo de un cuerpo sin vida en la vía pública, ya que había rastros de sangre que conducía hasta una estación de servicio, por lo que se pidió el circuito cerrado.

"En el vídeo se observa a la víctima fatal corriendo y perseguido por el hoy imputado. Comenzamos a averiguar, y a través del registro del Hospital del Trauma, pudimos identificar al hombre, ya que hasta ese momento no sabíamos nada", expresó en comunicación con 1080 AM.

La agente fiscal indicó que después se enteró que Fernández se acercó a una comisaría de Paraguarí, ciudad donde reside, a formular la denuncia pero el mismo ya contaba con una orden de captura. El hombre habló de hurto y recién ahí contó lo que pasó.

"Se está investigando si el ataque fue o no en legítima defensa. Acá hay un hecho grave, se perdió una vida humana, sin contar sus antecedentes. En principio lo que tenemos es que este señor (imputado) no comunicó lo sucedido", acotó, mencionando que no hay pruebas del momento del asalto, solo la declaración indagatoria del detenido, y en consecuencia, sostuvo que mediante la investigación quieren saber exactamente qué fue lo pasó.

Acotó que analizaron la figura de legítima defensa, no obstante, no cuentan con todos los elementos aún y señaló que el panorama del trabajo es en base a las pruebas que tienen.

"Acá a él no le favorece el punto que no haya comunicado ni lo hizo cuando estuvo en el hospital, no contó lo que pasó. Matar a un delincuente no es justicia, ni para la ley del hombre ni para la ley de Dios", apuntó.

Por último, la representante del Ministerio Público sostuvo que no buscan perjudicar al comerciante y actuaron de acuerdo a lo que establece la Ley. "Esto no terminó, la investigación está empezando. No sé qué va resolver la jueza hoy, si seguirá o no con la prisión preventiva", puntualizó.