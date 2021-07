La Dra. Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, indicó que no tienen aseguradas segundas dosis de AstraZeneca y que por ello se evaluaría la posibilidad de hacer una intercambiabilidad con la Pfizer. Mientras que con la Sputnik verían las evidencias para extender la segunda dosis a seis meses.

En entrevista con radio Monumental, la Dra. Lida Sosa, viceministra de Salud, comentó el martes que, según la disponibilidad de dosis, evaluarán bajar el rango de edad para la próxima semana.

Además precisó que el Ministerio no tiene garantizada la llegada de la segunda dosis de AstraZeneca, siendo que en agosto debe aplicarlas a los vacunados con esa plataforma. Por ello analiza a la intercambiabilidad con la Pfizer. “Nosotros ahora deberíamos haber estado administrando la segunda dosis a un sector de la población, pero no tenemos garantizada la provisión de la AstraZeneca. Las primeras dosis conseguimos a través de Covax. Estamos viendo otros mecanismos para conseguir la AstraZeneca y completar la aplicación. Si no conseguimos, administraríamos la Pfizer, la cual está aprobada, es segura y efectiva”, refirió.

Hace un mes, asesores de la OMS, tras observar ensayos clínicos anteriores, dieron luz verde a esa combinación (una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer-BioNTech) en caso de falta de suministro de vacunas de la fabricante sueco-británica.

Por otra parte, respecto a la segunda dosis de Sputnik V, el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones (COTENAI) revisa las evidencias para prolongar el intervalo de tiempo a 6 meses. “Con la primera aplicación hay un alto porcentaje de efectividad, de todos modos, insistimos con el fondo ruso para que remita el segundo componente”, afirmó Sosa.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) aseguró días atrás que puede haber un intervalo de hasta 6 meses entre las dos dosis, basándose en una investigación del Instituto Gamaleya, productor de la vacuna. La recomendación inicial eran 21 días, que luego por problemas de distribución se extendió a 90 días.