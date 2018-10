Tan solo 24 horas después de prohibir que los pasillos de Urgencias del Instituto de Previsión Social (IPS) Central ya no sean utilizados para internar a los pacientes, el doctor Jorge Rodas, de la Superintendencia de Salud, fue rajado del cargo.

Hoy fue hasta la oficina del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien le confirmó que es destituido. “Me dijo que tiene una manera de ver y abordar la salud un poco diferente a lo que yo hago”, refirió.

Rodas mencionó que Mazzoleni, quien el presidente del Consejo de Salud (organismo al que responde la Superintendencia), le envió anoche un mensaje de WhatsApp para pedirle que presente su renuncia.

“Como paraguayo me retiro satisfecho y con poca modestia de haber aportado un granito de arena. Le pedí al ministro que ningún pasillo vuelva a funcionar como internación. Yo no renuncio porque será una cobardía huir, me apartarán, yo le pedí que me aparte del cargo. Yo no sé sus razones verdaderas y tampoco sé quién en particular pidió que me saquen”, señaló.

El funcionario comentó a la 970 AM que internar a pacientes en los pasillos conlleva a una falta de intimidad y pudor, además de no garantizar la bioseguridad. “Esto no es entendible internacionalmente, un servicio de clínica no puede funcionar en el pasillo”, puntualizó.

Así también explicó que sus pedidos de informes generaban mucha incomodidad. “Yo iba a causar problemas y ahora quedan de vacaciones”, remató.

Sumamente afligido, pidió que se consulte al presidente Mario Abdo qué pasará con la “institucionalización de las instituciones públicas”, que fue uno de sus fuertes mensajes lanzados en la campaña proselitista y en la asunción al mando.

Desde la Superintendencia de Salud confirmaron que el doctor Rodas ya tenía preparado un listado de centros privados que serían verificados, tras el recorrido realizado en los hospitales públicos, intención que tampoco cayó bien dentro del ámbito de la cartera sanitaria.

Cuando el superintendente fue nombrado en el cargo, inició una serie de reclamos para que los establecimientos de salud tanto públicos como privados, presenten las documentaciones correspondientes a habilitación y registro en un plazo de 90 días.