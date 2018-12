Los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y el fundador del Grupo Zuccolillo, Aldo “Acero” Zuccolillo, fueron denunciados en el 2017 por Alejandro Domínguez. Meintras que Leoz está siendo investigado por la justicia norteamericana por supuestos delitos de asociación criminal y lavado de dinero.

Alejandro Dominguez exhibió documentaciones que hacen referencia a millonarios depósitos que realizó Leoz en la entonces Financiera Atlas (hoy banco), propiedad de la familia Zuccolillo, así como compras de propiedades que luego fueron transferidas a Inmobiliaria del Este, también propiedad del referido grupo empresarial, para su posterior venta.

El 8 de febrero del 2006, el entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz, realizó un depósito en la que fuera Financiera Atlas (hoy banco) la friolera suma de G. 1.756.341.932 en efectivo.

Estos datos surgieron de una auditoría forense practicada en la institución, ordenada por el actual presidente de la Con­mebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, días después de haber asumido el cargo. Estos fueron algunos de los pocos documentos encontra­dos, ya que desde el 2013 paraabajo casi no se hallaron docu­mentaciones respaldatorias del destino de los fondos de la institución.

Además de las hojas de millo­narios depósitos en efectivo realizados por Leoz en la entonces financiera de los Zuc­colillo, también se encontra­ron otros depósitos por mon­tos menores, pero frecuentes, a una cuenta de ahorro que tenía Leoz en esa entidad financiera.

Leoz fue compañero de colegio delfinado Aldo “Acero” Zucco­lillo y considerado un cercano amigo de la familia. Recién cuando saltó el nombre de Leoz en el escándalo FIFAgate, el diario Abc Color no tuvo más remedio que publicar la infor­mación relacionada al hecho, ya que durante los largos años que estuvo al frente de la confe­deración siempre fue conside­rado como una “vaca sagrada”, quien no podía ser publicado en el diario del amigo.

Como fueron halladas estas hojas de depósitos y ante la ausencia total de documen­tosrespaldatorios que justifi­quen el movimiento de dinero en la Conmebol, el prestigioso bufete de abogados norteame­ricanos Quinn Emanuel, firma que colabora con la justicia de los EstadosUnidos sobre las denuncias del supuesto delito de lavado de dinero, en agosto del año pasado se soli­citó al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, actual directora del diario Abc Color, informes y documenta­ción sobre los movimientos de dinero de personas vinculadas a la Conmebol. Sin embargo, Zaldívar se excusó en remitir la información solicitada ale­gando el secreto bancario.

¿SABÍAN DEL ORIGEN DEL DINERO?

Domínguez Wilson-Smith le llegó apreguntar a través de un espacio reservado al dueño de la entidad financiera si sabían el origen del dinero que estaban recibiendo y si esos depósitos millonarios realizados por Leoz eran informados a la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Nunca hubo respuesta por parte del banco del Grupo Zuccolillo al reclamo del presi­dente de la Conmebol.“Desde su diario, el señor Zuccolillo me reclamó constantemente la auditoría en la Conmebol, nosotros hicimos esa audito­ría, pero él jamás se preocupó sobre qué pasaba en la institución durante los últimos 30 años. Claro, no se preocupó por­que su banco estuvo recibiendo dinero del presidente y él nunca dijo nada al respecto. Y estaba recibiendo el dinero de una per­sona que hoy está siendo inves­tigada por asociación criminal y lavado de dinero”, había decla­rado Domínguez.

Además, señaló que Zuccoli­llo tuvo la brillante oportu­nidad cuando los abogados norteamericanos le consul­taron y le pidieron documen­taciones para cooperar. “Si tan preocupado está Zuccoli­llo en conocer los manejos de los recursos de la Conmebol hubiese colaborado cuando se le solicitó ayuda para facilitar información y conocer real­mente todo el movimiento de dinero, pero ellos se excusaron y no colaboraron con la justi­cia. Entonces, no sé hasta qué punto están realmente intere­sados en saber qué pasó con el dinero, o saben que no les con­viene”, precisó el año pasado el titular de la Conmebol.

NEGARON INFORMACIÓN

Domínguez reveló que quie­nes están trabajando desde los Estados Unidos en la investi­gaciónde la desaparición de US$ 140 millones de la insti­tución, hoy a su cargo, también pidieron informes a Inmobi­liaria del Este, otra empresa del Grupo Zuccolillo; sin embargo, la empresa nunca respondió. Se presume que Nicolás Leoz habría utilizado la inmobiliaria de Zuccolillo para sacar dinero de la Conmebol. Existe un fal­tante de US$ 140 millones, según auditoría.

La nota remitida al gerente de la inmobiliaria de Zuccoli­llo decía cuanto sigue: “Esti­mado señor Brugada: Quinn Emanuel Urquhart está ase­sorando a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Con­mebol) con respectoa las acu­saciones emitidas por la oficina del procurador de losEstados Unidos del distrito del Este de Nueva York en la arriba titu­lada acción. Como parte del compromiso, Quinn Emanuel está conduciendo una investi­gación hacia antiguos emplea­dos sobre el uso de fondos de la Conmebol y si estos hayan incorrectamente redireccio­nado fondos a otraspersonas/entidades. En el transcurso de la investigación hemos encon­trado información indicando que su institución tiene infor­mación concerniente a la inves­tigación. Por favor, llámeme en el número de arriba para discu­tir más detalles”.

Nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido a diferencia del Banco Atlas, que por lo menos respondió y se excusó con el tema del secreto bancario para evitar proveer la infor­mación requerida.

Domínguez Wilson-Smith, en su espacioreservado publicado en mayo del año pasado en diferentes medios de comunicación, señaló que la verificación de información relevante en poder de Inmobi­liaria del Este para la investi­gación criminal en curso, lle­vada a cabo por la Fiscalía de Nueva York, oficina del dis­trito Este, fue imposible.

“Durante 30 años Zuccolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leoz, a quien conoce desde la juventud. ¿Cuánto lucra la inmobilia­ria con la plata de Leoz del fútbol? ¿Se perpetua el delito de lavado de activos? Una vez más, la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmobilia­ria y menos del señor Zuccoli­llo. ¿Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimientopatrimonial de su amigo Leoz?”, se preguntaba Domínguez Wilson-Smith en su comunicado a la opinión pública.

Agregó que los loteamientos San Nicolás I y Patio Florido de Ypacaraí, al igual que miles de otros terrenos, están en oferta en la web de Inmobiliaria del Este; además, mostró un lis­tado de propiedades a lotear de Leoz que al poco tiempo ya estaban siendo ofertadas por la referida inmobiliaria en inter­net y en trípticos.