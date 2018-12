Raúl Ortiz, periodista de Radio Oasis de PJC, en contacto con la 650 AM mencionó que alrededor de las 05:00 horas la Policía Nacional recibió un aviso sobre el hallazgo de un vehículo.

Al momento de llegar al lugar, los intervinientes constataron que el rodado -un Chevrolet tipo Blazer de color blanco- ya había sido totalmente consumido por las llamas, lo cual hace presumir que fue utilizado por algún grupo criminal para cometer un hecho delictivo.

El lugar en el que se produjo es una zona despoblada, específicamente un camino vecinal de la colonia Cerro Cora’i, ubicada a unos 7 kilómetros del casco urbano de la capital departamental.

Esta hipótesis cobra mayor fuerza teniendo en cuenta que la citada camioneta posee características similares a la que aparentemente habría sido utilizada para atentar contra la vida de uno de los sobrinos del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, según confirmó el periodista a Radio Uno.

En el atentado registrado el martes último, las cámaras de circuito cerrado captaron a un vehículo de color blanco persiguiendo a la Ford Raptor en la que se desplazaba Pedro Giménez alias “Pedrinho”, sobrino de Pavâo. Desde allí se efectuaron los disparos que terminaron hiriendo a cuatro personas, dos de las cuales viajaban en la misma camioneta que Giménez.

Los peritos están trabajando en estos momentos para levantar algunas evidencias en el lugar, comentó Ortiz a la emisora radial.

En otro contacto con la 780 AM, el Crio. Edgar Caballero confirmó que la camioneta no cuenta con chapa, por lo que no puede precisarse la identidad del propietario. De igual manera, tampoco existe un reporte sobre el robo de un vehículo de esa marca y modelo.