Beatriz Denis, hija del secuestrado Óscar Denis, de vuelta imploró este viernes a los epepistas que liberen a su padre o que habiliten un canal de comunicación. Resaltó que la familia ya cumplió con el pedido y además que desea saber cómo está la salud del hombre.

“Demasiado lo extrañamos, quién no va a extrañar a su papá o mamá. Nadie tiene el derecho a hacer esto, a privar la libertad a una persona que no hizo mal a nadie y que solo trabaja. No es justo, no tienen derecho a tener la vida de una persona de esta manera”, dijo entre lágrimas.

Por otra parte, comentó a la radio Universo 970 AM que la madre de Óscar Denis, Ña Irma (95), aún desconoce lo que está pasando y que en estos días un tío verá la forma de informarle sin que sea un golpe muy duro, ya que su abuela acostumbra a ver la tele y en alguna oportunidad podría ver la imagen de su hijo en la pantalla y preguntará sobre eso.

“Ella no está enterada, cómo decirle a una señora de 95 años que a su hijo se le secuestro, es imposible. Mi tío, el hermano de papá, es quien está con ella todo el tiempo. Le decimos que está en otra cosa y que él es así nomás luego, pero es más difícil los domingos porque papá siempre iba a estar con ella y mis demás tíos. Es muy difícil esto, mi mamá también pregunta si sabemos algo de papá”, dijo.

En otro momento, la hija del primer Gobernador de Concepción mencionó que no recibieron amenazas. “Nunca recibimos amenazas de ningún tipo, todos nos conocen en Concepción, siempre fuimos una familia sencilla, de perfil bajo y trabajadora. (Su padre) tiene muchos amigos y no hacía trabajo político, solo empresarial, particular”, puntualizó.