La Dra. María José Mesquita, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Lambaré, informó al canal Gen que el lunes, a las 11:50, se percataron del extravío de dos frascos con vacunas contra el COVID-19, en total son 20 dosis que iban a destinarse a las mujeres embarazadas. A las 15:00 del martes se radicó la denuncia ante la comisaría local, de modo a deslindar responsabilidad por el faltante. En la mañana de este miércoles la Fiscalía fue hasta el sitio.

La Dirección General de Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud ya abrió una investigación por este caso. “Tenemos reporte del extravío de dos frascos de la vacuna Moderna. Ya se hizo una denuncia policial, se presentó a la Fiscalía. La encargada dice que no sabe lo que sucedió, que dejó los frascos en el consultorio, que ella fue a rellenar el formulario para embarazadas y cuando volvió ya no estaban los dos frascos”, expresó el doctor Derlis Carreras, director del Dispensario de Salud.

Por su parte, el comisario Alcides Cantero indicó que la denuncia fue por extravío y no así hurto porque no hay pruebas o sospechas sobre un posible robo. “En realidad no saben qué pasó con los frascos por eso no realizaron denuncia por hurto. Recepcionamos la denuncia y hoy estamos pasando el informe a la Fiscalía para que realice las tareas y averiguaciones correspondientes. Se dieron cuenta del faltante anteayer mientras que ayer hicieron la denuncia”, manifestó a C9N.