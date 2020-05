La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, indicó a radio Monumental que los reclamos de los reos son justos y no descabellados, ya que entre sus pedidos figuran: agilizar las causas judiciales para depurar la lista de los presos que no tienen aún una condena firme y beneficiar con la libertad condicional o salida transitoria a aquellos que ya compurgaron gran parte de su condena y sí cumplen con los requisitos.

Explicó que el sistema penitenciario ni siquiera sabe por qué están privadas de libertad las personas, porque el expediente remitido por el juez no especifica el delito sospechado en su contra. “No tenemos acceso en todos los casos. Inclusive se da esto con las condenas. Se le condena al procesado y no se le entrega el acta de la condena y tampoco nos remiten a nosotros la copia resolutiva. Yo no sé si se le procesó por robo agravado, pero se le condenó finalmente por hurto al no probarse el robo agravado”, ejemplificó.

Otra solicitud guarda relación con las visitas. Pérez dijo que ya acercó al Ministerio de Salud el pedido de los internos, quienes indicaron que esperarán una respuesta hasta el 27 de mayo. En ese sentido dijo que entre las visitas hay diferencias, cuando es familiar se puede evitar el contacto físico, pero no así en las visitas íntimas, porque sí hay contacto físico.

Contó además que por motivo de la pandemia y la consecuente cuarentena sanitaria implementada, hace más de 60 días no están habilitadas las privadas en la cárcel de Tacumbú como medida de prevención. “La gente dice que todos pasamos por eso, pero no es así. Es un tema de seguridad, porque eso de verdad altera (la falta de relaciones sexuales), eso sabemos por experiencia. Yo entonces propuse a Salud hacer lo mismo que se hace con los nuevos ingresos a las cárceles, que necesariamente se hagan las pruebas de COVID a las visitas para que puedan ingresar”, agregó.

Pérez señaló que estas visitas podrían incluirse en la segunda fase pero con medidas rigurosas, dependiendo de lo que resuelva el Ministerio de Salud.

Por otra parte aseguró que avanza la reforma penitenciaria con la construcción de nuevas prisiones. Agregó que además solicitó al ministro de Hacienda, Benigno López, que no se olvide del sistema penitenciario cuando analicen la reforma del Estado.

VIDEOLLAMADAS

El Ministerio de Justicia suspendió las visitas en todas las cárceles y centros educativos para menores, desde el pasado 17 de marzo en cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de Salud para mitigar el alcance del COVID-19 en Paraguay. Hasta ahora no se reporta ninguna persona privada de libertad infectada con coronavirus.

Es por ello que mujeres y hombres privados de libertad puedan comunicarse con sus padres, abuelos e hijos a través de videollamadas realizadas por WhatsApp, mediante tablets instaladas en el penal de Tacumbú y la Casa del Buen Pastor. Igualmente, internos e internas pueden intercambiar palabras a través de notebooks con sus abogados defensores.