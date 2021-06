Atlas habría utilizado documento apócrifo para avalar “blindaje” del dinero de Leoz

Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de dos fideicomisos por más de US$ 6 millones a favor de Nicolás Leoz. La operación permitió que el dinero del ex dirigente deportivo no sea embargado y quede disponible supuestamente para cubrir gastos de salud y costos judiciales. El Banco de la familia Zuccolillo vulneró todos los controles para blindar el dinero sucio de Leoz. No cumplió con el procedimiento de debida diligencia. Las hijas del ex hombre fuerte de la Conmebol ya devolvieron parte de la plata, mientras tanto, se aguarda el avance de la investigación por parte del Ministerio Público.



Fuente: Fuente: La Caja Negra