El senador oficialista Rodolfo Friedmann fue el primero en felicitar públicamente al ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, por su pase a otra institución del Estado. “Éxitos en tus nuevas funciones al frente del Ministerio, mano dura compañero como siempre”, tuiteó.

Tras esto, el propio Giuzzio confirmó a la radio 730 AM que ocupará el ministerio del Interior y afirmó que posee una buena relación con el comandante de la Policía, Francisco Resquín.

En su reemplazo estaría la actual viceministra antidrogas Zully Rolón. “Yo le propuse su nombre al mandatario y le gustó la idea”, resaltó.

Felicitaciones apreciado Arnaldo Giuzzio, éxitos en tus nuevas funciones al frente del Ministerio, mano dura compañero como siempre . — Rodolfo Friedmann A. (@ro_friedmann) January 22, 2021

Recién después, el mandamás confirmó vía Twitter que Euclides Acevedo será el nuevo Canciller Nacional, y Federico González pasará a ser el Director General Paraguayo de Itaipú.

“Deseamos el mayor de los éxitos a Arnaldo Giuzzio como Ministro del Interior, a Euclides Acevedo como Canciller Nacional, y a Federico González como Director General Paraguayo de Itaipú”, tuiteó. “Estoy seguro de que desempeñarán sus nuevas funciones con lealtad y patriotismo”, agregó.

Deseamos el mayor de los éxitos a Arnaldo Giuzzio como Ministro del Interior, a Euclides Acevedo como Canciller Nacional, y a Federico González como Director General Paraguayo de Itaipú!

Estoy seguro de que desempeñarán sus nuevas funciones con lealtad y patriotismo! — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 22, 2021

Antes de esta confirmación oficial, el entonces titular de la cartera del Interior prefirió no entrar en el rumor y pidió esperar la confirmación oficial. “Hasta el momento no hay nada oficial. Yo lo que dije antes fue que a las graderías yo no me voy”, comentó antes del tuit de Marito.

Euclides mencionó en ese momento que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es el director técnico y podrá hacer los cambios que desee.

Por su parte, Federico González indicó que estaba preparado para lo que disponga el mandamás. “Hay rumores pero yo sigo siendo el ministro de Relaciones Exteriores. Yo soy soldado y voy a estar donde él me necesite”, remarcó.