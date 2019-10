Este miércoles, la comitiva interventora de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) se instaló en la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para verificar la investigación administrativa.

En ese sentido, el titular del Indert, Horacio Torres, manifestó que luego de las denuncias que se hicieron públicas por el supuesto esquema de coimas dentro de la institución, ordenó la realización de una auditoría interna que será acompañada por el equipo de intervención del Poder Ejecutivo.

Torres comentó que la indicación del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue que se ponga a disposición del Ministerio Público, y así lo hizo. “Yo no tengo nada que ver en este asunto. No me percaté de nada, yo no sé cómo es que venían operando. Esta es una cosa de antes, no solamente de ahora”, subrayó.

El titular del Indert dijo además que espera que la intervención se realice en base a todos los expedientes formados desde el inicio de su administración y en particular a las últimas denuncias.