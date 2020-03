Las autoridades del Hospital de Clínicas brindaron una conferencia de prensa el pasado 09 de marzo, sobre la habilitación de una sala de aislamiento para contener a los posibles casos sospechosos de Coronavirus. En ese sentido los Residentes emitieron una nota al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas- Hospital de Clínicas Prof. Dr. Laurentino Barrios, donde denuncian las carencias y deficiencias en la que se encuentra el hospital.

La nota cuenta con 250 firmas de doctores, docentes , internos y asistentes. Entre los puntos detalla la situación crítica de no contar con tapabocas, suero, guantes, jeringas. “ Para empezar no contamos con el servicio de agua potable, que necesitamos para lavar nuestras manos. No contamos con tapabocas normales y menos con el Nº95 que se usa para entrar a cirugía, no tenemos jeringas, suero y alcohol en gel. No contamos con los equipos de seguridad, cómo se supone que vamos a atender a los pacientes que presenten síntomas y sean casos sospechosos?” , cuestionó Lorena Fontclara representante del Hospital de clínicas.

Comentó que el servicio de agua potable siempre se ve interrumpido; en ese sentido los médicos y enfermeras se lavan las manos con suero y luego utilizan alcohol en gel para aplicar la medida de prevención contra el virus. Piden a que las autoridades realicen las diligencias necesarias para generar las condiciones mínimas de seguridad y protección del personal de blanco, ya que son los de primera línea de combate contra la enfermedad.

“Si un doctor se enferma, pasarán dos cosas; no podrán cumplir con su labor y de paso le contagia a su familia. Por eso solicitamos que puedan verificar la realidad en la que estamos”, sentenció.

Según Fontclara, las autoridades ya respondieron a la nota. “Supuestamente ya cuentan con los equipos de protección para atender los posibles casos sospechosos y en cuanto a los insumos estarían llegando en la semana”, indicó.

Aclaró que consulta por consultorio y cirugías están canceladas y sólo se atenderán los de suma urgencia.