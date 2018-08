Una planta procesadora de oxígeno ya está instalada en el Hospital de Trauma y permitirá asegurar la provisión del soporte vital a los pacientes del centro asistencial de referencia. La inversión de G 3.890 millones incluye la instalación, provisión y puesta en marcha de la planta, con un mantenimiento y asistencia técnica de dos años.

“Nos da la posibilidad de depender de nosotros mismos y eso nos brinda una seguridad inusitada y permanente para nuestros pacientes porque la mayoría son de escasos recursos y no tienen la alternativa de que si no le damos algo buscar en otros centros hospitalarios donde los precios no están a su alcance”, afirmó el doctor Aníbal Filártiga, director del Hospital del Trauma.

Explicó que el fin de semana es cuando tienen mayor cantidad de pacientes pero con que cinco requieran de oxígeno ya es importante poder proveerles el oxígeno necesario para que sigan con vida. “Imagínense no proveerles a esos cinco, se mueren porque el respirador deja de recibir oxígeno y es un elemento insustituible”.

Afirmó que pese a las constantes amenazadas, los proveedores no suspendieron el servicio por falta de pago, situación que sería imperdonable pero ya no será una incertidumbre al contar con una planta propia.

Otro fundamento para implementar esta estrategia es la relación costo/beneficio para el Estado Paraguayo, considerando que actualmente el costo mensual promedio en el último año (Junio 2017/ Junio 2018) de la cobertura de oxigenoterapia en el Hospital de Trauma se estima en G. 215.000 millones. Según los montos pagados mensualmente, se terminaría de amortizar en los próximos 18 a 20 meses.

Esta es la segunda procesadora instalada en Salud Pública, la primera ya funciona en el INERAM y existe la posibilidad e instalar una tercera, en breve en otro centro asistencial de referencia.