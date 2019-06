Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), resaltó que un docente de primaria gana 22.000 guaraníes la hora y un técnico percibe 27.000 guaraníes. Mientras que por media jornada, el profesional recibe 2 millones de guaraníes al mes.

“La verdad que como académico universitario realmente esto es una bofetada, porque nosotros en la universidad tenemos brillantes profesionales paraguayos. Por ejemplo, los encargados de cátedra ganan 1 millón de guaraníes al mes. Es gravísimo esto”, dijo al referirse al pago de G. 5 millones por hora del MITIC a un docente por charlas de emprendedurismo.

DESPIDO MASIVO

Por otra parte indicó que tuvo conocimiento del despido masivo de funcionarios que están vinculados a la docencia inclusiva. “Un supervisor administrativo de Itapúa me llamó para decirme que este gabinete cometió otra burrada más, porque desvinculó a dos docentes que enseñaban en dos asentamientos donde nadie quiere ir a enseñar”, dijo

“De los 89 despedidos, me reuní con 40. En el encuentro me enteré de barrabasadas, porque hay algunos que son farmacodependientes y necesitan del seguro de IPS para sobrevivir, tienen título pero no poseen la habilitación para el nivel medio. Hay 10.000 personas en la misma situación, por eso preguntamos por qué a estos 89”, indicó.

Advirtió que la situación puede agudizarse y celebró que el senador Enrique Riera va estar recibiendo a los docentes que fueron desvinculados para asesorarlos.