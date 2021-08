La fiscala Stella Mary Cano, presentó sobreseimiento provisional para los ex intendentes de Asunción Mario Ferreiro y Óscar Rodríguez y 11 concejales, por el hecho de presunta producción no auténticos en el caso Empo.

La presentación se hizo ante el juez penal de Garantías Mirko Valinotti, quien ahora debe fijar la audiencia preliminar para decidir si se le da tramite al pedido fiscal.

Este caso se inició luego de una denuncia hecha el 19 de octubre de 2018, en referencia a la ejecución del contrato suscrito por Empo, para prestación de servicios de disposición final de residuos, sólidos, urbanos y de servicios complementarios.

Se dijo que se usaron documentos no auténticos para cobros irregulares, por eso la fiscala Cano imputó a los dos ex intendentes y los concejales que estuvieron implicados en el hecho, sin embargo ahora al parecer no se encontraron elementos para sostener y probar los hechos denunciados en un juicio oral y pide el sobreseimiento de todos.