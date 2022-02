La jueza penal de Garantías Nancy Carolina Duarte admitió la imputación contra el médico cirujano Daniel Domaniczky por la muerte de la ex modelo Paola Gaete.

La magistrada citó para el 2 de marzo a las 8:00 la audiencia de imposición de medidas, el fiscal Carlos Acuña quien presentó la imputación por homicidio culposo y solicitó medidas alternativas a la prisión para el doctor.

La ex modelo y ex candidata a concejal Paola Gaete falleció cuando el médico le estaba haciendo una cirugía estética en un sanatorio privado. Según dijo la querella el doctor le perforó una arteria y no pudo parar la hemorragia.

En paralelo a este proceso penal, la Superintendencia de Salud ya había dispuesto la apertura de una investigación contra el sanatorio privado, a fin de certificar si cumplía con todas las condiciones para este tipo de cirugías.

Gaete, quien además de ser modelo, se desempeñó por varios años como funcionaria de Petropar y en las últimas elecciones municipales se presentó como candidata a la Concejalía de Lambaré.