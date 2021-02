La paciente de 2 meses se encuentra ya sin respirador y respondiendo al tratamiento medicamentoso iniciado 14 días atrás cuando ingresó a cuidados intensivos del Hospital Acosta Ñu, confirmó el Doctor Pío Alfieri, director del centro asistencial.

La bebé dio positivo luego de que su madre tuviera un diagnóstico de la enfermedad y hoy ella la está acompañando en su recuperación, indicó Alfieri en contacto con NPy.

Destacó que no es habitual tener pacientes tan pequeños con COVID-19 porque es menor el riesgo de exposición de los chiquitos de la casa y más fácil cumplir con ellos el aislamiento.

Sí afirmó que lo que se ve luego de un diagnóstico de la enfermedad es un cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico que se puede presentar 30 días después.

“Puede ser un resfrío común y desencadenar en un cuadro grave y hasta se requiere de cuidados intensivos y mucha medicación por suerte, ya tenemos un tratamiento estandarizado para tener éxito en los pacientes”, señaló.

Alfieri manifestó que el nivel de exposición del virus no es absoluto ya que una persona puede estar expuesta y no desarrollar síntomas o no sufrir una infección.

“Nada es absoluto ni 100 por ciento, Biología no es Matemática, se pueden enfermar muchos miembros de la familia y otros en el mismo lugar puede que no”, puntualizó.

Con respecto a la falta de medicamentos, el profesional indicó que los antibióticos y sedantes “son pan caliente, así como llegan se usan y terminan” y que los ítems que deben ser comprados en algún momento varían de acuerdo a los días.

“Está complicado, no es fácil”, aseguró.