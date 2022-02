En un breve recorrido por el IPS Central, donde hoy dejó de funcionar el sistema informático para agendar turnos y consultas, y para retirar medicamentos; se pudo conocer la denuncia de una asegurada.

“Mi esposo es paciente oncológico, no está recibiendo su medicamento hace cuatro meses, es para el cáncer de pulmón, los vecinos me ayudan, pero no alcanzamos a cubrir el monto”, lamentó la desconsolada mujer en entrevista con Gen.

El costo del medicamento es de 23 millones de guaraníes y una caja alcanza para un mes. El producto es de suma urgencia, ya que su función es evitar que la enfermedad avance, sin embargo, el hombre que lleva 20 años de aporte, no recibe lo que le corresponde.

“Ahora me dicen que tal vez en marzo y están por comprar uno que no vale, que no es el que prescriben los médicos, no sirve y para mí es una burla, ojalá alguien nos escuche”, comentó la esposa del paciente.

Indicó que si se tratara de la familia de alguna autoridad, no se tranquilizarían con una respuesta tan simplista como “está en licitación”. Suplicó al titular del IPS y al presidente de la República que hagan algo.

Finalmente anunció que buscará recurrir a un amparo judicial, a fin de que la previsional adquiera el medicamento.