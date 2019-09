María Barboza, hermana de Carlos Barboza, en entrevista con la 1080 AM habló sobre el trágico episodio que enlutó a su familia y lamentó que su hermano haya fallecido en estas circunstancias. “Es una lástima que haya pasado, no esperábamos que ocurra esto”.

En la ocasión, cuestionó a la empresa Hierro Matt debido a que, a su parecer, no era la forma de enviar para depositar en el banco tan alta suma de dinero (unos G. 30 millones) y apeligrar la vida de un ser humano.

En esta última etapa, Barboza se encontraba cumpliendo un preaviso que tenía que culminar el próximo 18 de septiembre. Según la hermana, la desvinculación se dio a raíz de una supuesta irresponsabilidad del mismo en una transacción comercial.

La mujer dijo creer que todo esto “fue preparado” debido a la forma en la que se sucedieron los hechos, más aún considerando la desvinculación, el posterior preaviso y el pedido de depósito del dinero.

De acuerdo al relato, el ahora fallecido nunca se encargaba de hacer esta clase de tareas debido a que se desempeñaba como chofer, detalle que llamó la atención luego de producirse el asalto.

“Él no tenía enemigos porque era un ser humano muy bueno, pero tengo entendido que en la empresa hay gente que no le quería porque me contaron”, refirió María Barboza durante la entrevista radial.

Carlos Barboza deja a una esposa y huérfanos a dos hijos de 2 y 5 años de edad.

“Lo que pido es justicia para mi hermano y una indemnización para mi sobrino hasta los 18 años”, finalizó.