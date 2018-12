En una reunión mantenida entre el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud y los integrantes de la Asociación Médica del Hospital Nacional de Itauguá se dio luego de tres meses de iniciarse un proceso de desabastecimiento que llegó al stock 0 en la farmacia en medicamentos para tratamientos complejos.

El doctor César Zorrilla, vicepresidente de la Aso Médica HN explicó que el titular de la cartera sanitaria solicitó un plazo de tiempo para dar una solución definitiva al problema de provisión de medicamentos e insumos tanto en el Nacional como en los demás centros asistenciales.

Uno de los motivos de retraso en la entrega de los fármacos para abastecer las farmacias es que los lotes quedaron varados en Argentina, trámite que está siendo resuelto. Abogó por el uso del sistema informático para determinar la disponibilidad de medicamentos en cada servicio y recurrir al intercambio cuando exista necesidad.

"Quedamos en volver a reunirnos dentro de una semana para evaluar lo que falta porque en principio se dijo que en febrero se estaría resolviendo el problema pero esto debe tener una respuesta ahora, los pacientes no pueden esperar", afirmó Zorrilla.

La espera de tres meses en la que los pacientes se ven en la obligación de pagar por los medicamentos que pese a estar en el listado básico de medicamentos se encuentran con stock cero en los hospitales de referencia.

Zorrilla indicó que se dio una provisión de medicamentos que se indican por consultorio como analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos pero para tratamientos más complejos de pacientes internados los costos se elevan y son imposibles de comprar.

"Si el problema es la plata o que falló el sistema o una persona no hizo bien su trabajo la solución no es quedarse de brazos cruzados. Queríamos una respuesta porque pueden dar 20.000 explicaciones pero mientras qué le decimos a los pacientes que se están muriendo", puntualizó y agregó que pasada la semana y si no hay respuestas no descartan tomar otras medidas gremiales.

Otro reclamo de los médicos apunta a que las vacaciones del personal seguían sin presupuesto para cubrir la personal, situación que ya fue regularizada según informó el doctor Mazzoleni.