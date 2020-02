Solo palabras de agradecimiento le dedicó Diego Agustín Ayala médico veterinario de la Fundación Maris Llorens a la elefanta Maia a la que cuidó y con quien compartió muchos momentos lindos.

“Te recordaré así mi pequeña, mi hijaaaa, gracias por haberme permitido sentir tu cariño, la suavidad de tu trompa y todo el peso de la misma, queríamos festejar tus 50 años, pero Dios ya te llamó para estar con él, recordaré todo lo que me dijeron, que jamás me aceptarías, que sería imposible medicarte, que la ropa blanca no te gustaba. Rompimos muchas barreras juntos y en tan poco tiempo, fue un amor de 5 toneladas”, afirmó en sus redes sociales.

Ayala recordó con cariño la primera vez que Maia dejó que la toque, le dejó ver su boca y sus enormes dientes y lo dejó entrar bajo su trompa así como pasar debajo de su gran tamaño.

Agradeció a todos los que le dieron la oportunidad de estar cerca de la elefanta y por la confianza puesta en su trabajo.

Destacó los gustos de Maia como la música en idioma guaraní y la fiesta que hacía al ver a sus cuidadores dando golpes con su trompa en la puerta de hierro.

“Te recordaré cuando decían que no querías a las mujeres y sin embargo, rompimos esa barrera cuando permitiste a tu mamá Maris darte de comer en la boca, recordaré solo lo lindo y bueno que pasamos. Descansa hiiiiijaaaaa que con tus 5 toneladas y por más que solo alcanzamos tus piernas eras tan noble que tu corazón no entraba en un cuerpo tan grande”, puntualizó.

Maia falleció ayer sábado tras 40 años de cautiverio, padecía artritis debido a su avanzada edad y ya estaba con los movimientos muy limitados ya el año pasado y a su cuadro se le sumó el sobrepeso que mantenía.