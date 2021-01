El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, indicó que existe una campaña política en su contra para bajar su posible candidatura a Presidente de la República, aunque alegó que por el momento no tiene pensado postularse a ningún cargo. Pidió a los empresarios que lo critican saber perder las licitaciones y alegó que no sabía que el cuñado del mandatario estuvo por las oficinas del MOPC en compañía del dueño de la empresa Engineering.

En entrevista con la radio 780 AM que el ministro de Obras Públicas alegó que los cuestionamientos que surgieron respecto a su gestión posee un trasfondo político para bajar una posible candidatura suya. “Mucho de esto tiene que ver con eso. Es difícil sustraerse a eso, es un año político por las municipales, pero yo no estoy en ninguna campaña presidencial, no soy candidato a nada, pero sé que suena ahí y es un condimento de bajarme y golpearme, duele la cantidad de cosas que se escriben y se dicen”, dijo.

“No me interesa (ser candidato a Presidente), en este momento rechazo (si me ofrecen)”, afirmó al consultársele sobre si piensa postularse para las elecciones del 2023.

En otro momento Arnoldo Wiens dijo que entiende la postura de los empresarios constructores que cuestionan su administración porque en su institución “se juegan los intereses económicos de las empresas”. Afirmó que estos deben saber ganar y también perder las licitaciones públicas.

Así también la autoridad aseguró que entiende el reclamo del sector industrial metalúrgico pero remarcó que es importante exigir las certificaciones de calidad y garantía en el pliego de bases y condiciones.

Sobre el costo de la pasarela de oro, Wiens indicó que pidió investigar a fondo el caso para luego aclarar todas las dudas que se generaron. “Si no se aclaran, no me temblará el pulso, haré lo que tenga que hacer”, prometió.

Alegó que desconocía la presencia del cuñado del presidente Mario Abdo en las oficinas en el MOPC. “Mucha gente viene a gestionar de todas las áreas, diputados, intendentes, senadores. Miles de personas vienen”, argumentó.

El entrevistado comentó que actualmente existen tres contratos activos con la firma constructora Engineering y desmintió que la misma utilizara sus influencias para ganar licitaciones, al decir que no fue adjudicada para el Parque Lineal 2 en la Costanera 2. “Se presentaron pero se descalificaron por problemas en la documentación pese a haber presentado la mejor oferta”.

Consultado sobre si sabía que Itaipú suspendió a Engineering por cinco años por mala fe, el ministro dijo que desconocía dicha sanción y tiró la pelota a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al asegurar que esa institución es la que debe advertir cuáles son las empresas que pueden presentarse en las licitaciones.

Por último Wiens instó a los empresarios afectados que presenten sus denuncias ante las irregularidades que dicen sufrir.