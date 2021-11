El fiscal José Silguero comentó a Radio Ñanduti que el padre de la niña afectada realizó la denuncia contra su vecino por la utilización de agroquímicos en su plantación de soja.

Tras realizar el rociado de su sojal con un producto químico, el viento se encargó de arrastrar la sustancia hasta la zona en la que se encontraba la menor, produciéndole una serie de efectos adversos.

La niña tuvo que ser trasladada hasta un hospital de Ciudad del Este para recibir atención médica y un tratamiento de dos días a consecuencia de la intoxicación. Se pudieron constatar lesiones en la piel además de fiebre y cefalea.

Silguero confirmó que, tras ir a hacer una verificación in situ en el lugar, se pudo constar que la plantación del denunciado no contaba con una cortina vegetal o barrera viva que ayuda a evitar que estos químicos no se propaguen hacia zonas pobladas.

El fiscal confirmó que la niña ya recibió el alta médica y se encuentra guardando reposo en su vivienda. Mientras tanto, el vecino denunciado por este hecho fue imputado por la comisión de delitos ambientales.

La expectativa es de hasta 5 años de pena privativa de libertad, acotó el representante del Ministerio Público.