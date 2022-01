En el Hospital de Clínicas, todos los pacientes que serán trasplantados o ya trasplantados deben estar vacunados contra el Covid-19, de modo a que si se contagian, no desarrollen el cuadro grave de la enfermedad debido a su inmunodepresión.

La Dra. Norma Arévalo, nefróloga del Hospital de Clínicas, indicó a radio Monumental que durante la etapa más dura de la pandemia pudieron realizar exitosos trasplantes a pesar de las restricciones que existían cuando eso. En la actualidad, hay en lista a 17 pacientes listos para ser trasplantados de córneas, hígados, corazones, riñones, entre otros. Además hay otros 100 que quieren ser trasplantados y siguen su tratamiento en ese nosocomio.

Consultada sobre si los trasplantados pueden aplicarse la vacuna anticovid, respondió que tanto ellos como los que están esperando su trasplante deben hacerlo sí o sí. "Todos los pacientes que serán trasplantados o ya trasplantados deben estar vacunados (contra el Covid-19), incluso la tercera dosis. Es muy importante, en caso de tener contacto con el virus para que el cuadro sea leve", explicó.

La médica contó que en su experiencia profesional tuvo un paciente en lista de espera que no quería aplicarse la vacuna anticovid, pero que luego cambió de parecer tras explicarle la situación. “Viene a decirme que no quería vacunarse, entonces le digo que lastimosamente no vamos a poder llamarte, porque necesitamos que esté inmune al virus”, refirió.

Durante la entrevista dejó en claro que las vacunas contra el Covid-19 no están contraindicadas para los pacientes trasplantados. Al contrario, son un requisito esencial para realizarse el procedimiento quirúrgico.

Arévalo indicó que se trata de un protocolo de ese hospital y que cada centro de referencia posee el suyo. "Siempre hablamos con los pacientes y les explicamos que es para poder proteger su vida, porque cada paciente que se trasplanta disminuye su defensa y cualquier virus como una gripe u otras enfermedades le puede afectar. Por eso evitamos visitas cuando salen de alta y van a sus casas. Lo ideal es que el paciente esté vacunado. Le hacemos firmar una autorización, porque a ningún paciente se le obliga a operarse, siempre hay riesgos en cualquier cirugía y más en estas que duran por varias horas. El paciente debe firmar si está de acuerdo con el protocolo (que establece la vacuna anticovid)", dijo.

Contó que afortunadamente hasta el momento ninguna persona rechazó trasplantarse por no querer vacunarse, y destacó en ese sentido el acompañamiento multidisplinario de las áreas de Psicología y Psiquiatría en este cambio de parecer de los pacientes que inicialmente tenían miedo a la vacuna. “Tratamos de convencerles de que tienen que vacunarse, porque hay muchos ignorantes que opinan en redes sociales cosas que no son ciertas y hacen tener miedo a los pacientes”, dijo.