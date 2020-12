A través de las redes sociales, los comerciantes caacupeños elevaron su voz de protesta por las medidas que serán implementadas en la Villa Serrana en los próximos días, para evitar que los feligreses visiten la Basílica y que se produzca un brote de coronavirus.

Los vendedores locales manifestaron mediante un afiche que no están a favor del cierre de todos los comercios y que más bien desean que exista mayor control a los mismos. Los mismos proponen que se deje movilizar a los lugareños en los días declarados en fase 0, de modo a no estancar la actividad comercial por mucho tiempo.





Angélica Bedoya, una de las comerciantes afectadas de Caacupé, manifestó al programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, que anoche se reunieron los propietarios de los establecimientos comerciales para elaborar una nota a ser entregada al intendente Diego Riveros, sobre quien dijo que hasta el momento solo les prometió pero no cumplió.

“No queremos que el cierre sea muy largo, nosotros queremos trabajar, ya será nuestro problema si entra o no la gente. Hace mucho que no trabajamos, casi es fin de año y no conseguimos nada este año por la cuarentena. Justo en este momento creímos que íbamos a vender algo, pero no sabemos nada”, sostuvo.

Bedoya comentó que para nada están de acuerdo en ir a fase cero del 4 al 9 de diciembre, y que podría ser en cambio solo aplicarla el 7 y el 8 de ese mes. Agregó que tampoco recibieron ningún pago de subsidio. “Acá mucha gente espera esta fecha para ganar algo y sobrevivir, pero no hay respuesta ni asistencia de parte de las autoridades. En noviembre la gente ya saca sus préstamos y ahora cómo van a pagar”, cuestionó.