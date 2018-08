El representante del sector de los músicos, Higinio "Teteto" Molinas, indicó que no hace falta ser un José Asunción Flores para acceder a la pensión graciable del Congreso.

Higinio “Teteto” Molinas, presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay, criticó a la diputada Celeste Amarilla por haber cuestionado la pensión graciable para los artistas que no aportaron a la cultura del país.

“Esta señora (Celeste Amarilla) generalizó diciendo que los músicos se pasan guitarreando y chupando, y que luego pedimos pensión. Eso es una mentira, rechazamos enérgicamente. Le declaramos persona no grata. Hay muchos colegas que piden ayuda y nosotros ayudamos con pancheada y tallarinada”, dijo.

Respecto al caso de Amado Villalba, a quien la diputada Esmerita Sánchez plantea el aumento de la pensión porque es su vecino, dijo que se merece porque si bien no es muy reconocido, apostó con sus interpretaciones. “Los músicos, sin ser famosos y sin tener composiciones, son músicos intérpretes”, argumentó.

“Aportó a la comunidad. Lo conozco como músico. Esta Esmerita Sanchez lo conoce. A esta persona la conocemos los músicos de la asociación. No hace falta ser un José Asunción Flores. Es a consideración de los parlamentarios (decidir a quién dar). No todos reciben ese beneficio. No todos son privilegiados”, argumentó.

En contacto con la 730 AM, “Teteto” Molinas no pudo precisar cuántos de sus miembros reciben dinero bajo ese concepto.

La pensión graciable, según la ley, debe darse a "una persona que haya prestado significativos y perdurables servicios al país, y destacado de manera relevante en actividades científicas, artísticas, deportivas o culturales, susceptibles de ser certificadas mediante documentos fehacientes".