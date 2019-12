En conferencia de prensa, el senador liberal Blas Llano realizó un balance de este 2019, el cual fue un año económicamente muy difícil. “Hubo cierta conciencia en ciertos sectores del Estado, pero no en todos. Como la determinación de Hacienda de desembolsar el subsidio familiar, el cual no es otra cosa que una bonificación encubierta. No puedo decir no tengo para algunas cosas, pero sí para otras”, criticó.

Argumentó que este aguinaldo extra no puede darse a los funcionarios públicos en la actual crisis económica. Aunque remarcó que no considera necesario desembolsar este pago siquiera en buen año económico. “¡Cuántos problemas a la salud pública hubiésemos solucionando al destinar esos recursos!”, lanzó.

Blas Llano dijo desconocer cuál es el relacionamiento entre el presidente Mario Abdo y su hermano, el ministro de Hacienda, Benigno López. “Muchas veces el hermano mayor influencia al menor”, acotó.

El titular del Congreso Nacional mencionó que no fue la mejor gestión de Gobierno. “(A Mario Abdo) le tocó remar con la más fea (sic) por la crisis de la región. Hubo factores climáticos muy adversos. Le faltó designar a personas más capaces e idóneas que le hubieran ayudado a tener un mejor gobierno. Y logró salir de la crisis del acta bilateral”, agregó.

El congresista lamentó que Abdo sigue designando a sus correligionarios y pagando favores con cargos políticos, como el caso de Puertos y Conacyt (Eduardo Felippo).

En otro momento sostuvo que no se avanzó en una política de empleo juvenil. Deseó que se aproveche la energía de las binacionales para que más empresas se instalen en el país, de modo a generar más trabajo.

PIDE MAYOR TOLERANCIA

Así también, Llano indicó que coincide con la postura de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), la cual esgrimió que los políticos deben sensibilizarse ante los problemas sociales.

Al ser consultado sobre su postura sobre las parejas del mismo sexo, dijo: “yo estoy de acuerdo, pero respeto. No voy a repudiar o hacer campaña en contra. Creo que el año 2020 deberíamos declarar el año de la tolerancia en alusión a todos, todas y todes. Hay que respetar las opiniones diferentes, no significa que uno esté de acuerdo. Cada uno tiene el derecho de pensar, ser y actuar de una manera. No puedo marginar a alguien porque no profesa mi religión o no piensa igual que yo. Mucho menos hacer una campaña de persecución”, argumentó.