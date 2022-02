Hace un año ocurrió el trágico evento en Luque, con la caída de la avioneta Cessna 402B que traía a ocho personas desde la zona de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay. El único sobreviviente fue José Zaván, quien ya fue dado de alta y vive con su madre Blanca Vaccari en la pieza de unos familiares en Capiatá para poder seguir con su tratamiento de rehabilitación.

“No puedo ser desagradecida, en los momentos más difíciles en que mi hijo necesitaba una prótesis o un medicamento que nosotros no podíamos comprar, nos ayudaron, pero era el famoso ‘el que no llora, no mama’, no era de motu propio, era llamar y pedir”, indicó la señora Vaccari sobre si recibieron alguna ayuda estatal.

La mujer aclaró que no obtuvieron ninguna indemnización por lo ocurrido y que esperan que las autoridades tengan un poco de consideración por lo mucho que pasó su familia. “Nosotros estamos en nuestro país pero no en nuestro pueblo”, refirió además.

Vaccari, quien es una fiel devota de la Chiquitunga y nunca perdió la fe, actualmente se encuentra vendiendo detergentes y miel de abeja para solventar los gastos de los tratamientos que debe seguir su hijo.

Las personas interesadas en adquirir sus productos y ayudarla a poder costear la rehabilitación de José se pueden contactar al 098453585.