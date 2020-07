El doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, indicó que este lunes no comenzaría el fútbol amateur, en el marco del inicio de la fase 4 de la cuarentena inteligente. Aunque no se descarta que pueda implementarse durante el transcurso de esa fase.

En entrevista con radio 1000 AM, el viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, indicó que al estar previsto pasar a la fase 4 de la cuarentena inteligente, destinada al ocio y recreación, y al ver el estado regional de la pandemia, se ven obligados a extremar la precaución y ser cuidadosos en el trabajo de planificación para evitar caer en lo mismo que los países vecinos.

“Vimos que el relacionamiento social informal fue liberándose mucho más a lo planificado en la fase 3. También notamos el relajamiento en los protocolos laborales. Se evalúa blanquear las actividades que fueron realizándose para que puedan desarrollarse en un marco de mayor seguridad para todos, de modo a controlar la propagación del coronavirus”, adelantó.

Aclaró que muchos puntos aún no fueron acordados y mencionó que uno de los debates se da en torno a fútbol amateur. “Ayer se encendió el debate, de manera interna discutimos acaloradamente. Estamos con la misma ansiedad que la población en general”, sostuvo.

Consultado sobre si este lunes volverá el fútbol amateur, respondió que “así como se habló probablemente no; no descartamos que a lo largo del desarrollo de la fase pueda concretarse. No es tan sencillo, no hay una decisión. Debemos ir con precaución, hasta que no esté confirmado en el decreto”.

Dijo que el pico se está retrasando pese a que hay un aumento de los contagios. Esto da tranquilidad al equipo pero de igual manera genera cautela, según subrayó la autoridad sanitaria.